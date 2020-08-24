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شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: السودان مستهدف وهناك جهات تسعى لتفكيك الجيش والان مع التفاصيل
الإثنين 24 أغسطس 2020
اتهم رئيس المجلس الانتقالي السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان جهات لم يسمها بالسعي لتفكيك القوات المسلحة، مشددا على فشل تلك المحاولات.
وقال البرهان في كلمة خلال تجمع جماهيري، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة تعاهدت على حماية الشعب وأهداف ثورته"، مؤكدا السعي نحو تحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف: "نتابع محاولات تشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة الدعم السريع والفتنة بينهما لكننا متحدين ومتماسكين ويد واحده وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته".
وأشار البرهان إلى أن "هناك جهات تسعى لتفكيك القوات المسلحة، بلادنا مستهدفه في وحدتها وحدودها وفي تماسك قواتها".
وشدد على أن "تفكيك القوات المسلحة بمثابة تفكيك لشعب السودان، لن ينال أحد منها ولن يفككها أحد".
وأوضح أن "هناك أطرافا تحاول سرقة مكتسبات ثورتنا، والقوات المسلحة لن تفرط في شبر واحد من الأراضي السودانية".
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