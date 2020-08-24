معين عبدالملك: يجب تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الأمني في عدن

الإثنين 24 أغسطس 2020

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن حكومته الجديدة المزمع تشكيلها بعد أيام، ستكون عونًا وسندًا لتنفيذ الرؤية التي قدمتها القيادة الجديدة لمحافظة عدن، بما تحمله من مقترحات تراعي التحديات القائمة .. وفق “إرم نيوز“.



وأشار عبدالملك خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، بمحافظ عدن الجديد، أحمد حامد لملس، ومدير عام شرطة المحافظة الجديد، اللواء أحمد محمد الحامدي، إلى أن عنوان المرحلة المقبلة في العاصمة المؤقتة عدن، هو تفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتوحيد القرار الأمني تحت مظلة الدولة، وآلية تسريع تنفيذه، بموجب اتفاق الرياض.

وأشاد بوضوح الرؤية التي تحملها القيادة الجديدة لمحافظة عدن، واعتمادها مبدأ الأولويات الملحّة للعمل عليها، لتحقيق إنجازات تنعكس بشكل سريع على حياة المواطنين اليومية، وتعيد الاعتبار لمدينة عدن، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

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كما أكد عبدالملك على ضرورة ترسيخ مظاهر الدولة، مشددًا على الحرص على تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والدور المعول عليه بتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيات الحوثي والمشروع الإيراني.

وأثنى عبدالملك على التعاون والتفهم الذي تبديه القوى والمكونات السياسية، لخطورة ودقة المرحلة، وأهمية المضي قدمًا بتنفيذ اتفاق الرياض وفق الترتيبات والمدة الزمنية المحددة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ عدن ومدير شرطتها الجديدان، على أولوية تفعيل عمل اللجنة الأمنية، لتتولى دورها بتطبيع الأوضاع الأمنية، وتوحيد القرار وعمل المؤسسات والأجهزة الأمنية في المحافظة.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قد عيّن القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد لملس، محافظًا لعدن، واللواء أحمد محمد الحامدي، مديرًا عامًا للشرطة، أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، ضمن ترتيبات الآلية الجديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والتي بموجبها تم تكليف رئيس الحكومة اليمنية الحالية، معين عبدالملك، بتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة، مناصفة بين جنوب اليمن وشماله، وفقًا لاتفاق الرياض.