النمسا تسجل 191 إصابة جديدة بـكورونا

الإثنين 24 أغسطس 2020

سجلت النمسا 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، رفعت إجمالي عدد الحالات النشطة على مستوى جميع الولايات إلى 2.963 حالة.



Advertisements

وتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى تسجيل 25.253 حالة إيجابية منذ ظهور الفيروس في النمسا، شفي منها 21.558 شخص، ويتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 93 شخصاً منهم 23 في العناية المركزة، كما توفي 732 شخصاً بسبب تداعيات المرض.

ودخل إلى حيز التنفيذ، في منتصف الليل، تحذير النمسا من السفر إلى مجموعة جزر البليار الإسبانية الذي يلزم المسافر عند العودة بتقديم شهادة طبية حديثة لم يمر على إصدارها 3 أيام تثبت خلوه من الفيروس، والخضوع لحجر صحي منزلي لمدة 10 أيام في حال عدم توافر الشهادة الطبية.