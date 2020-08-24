شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انفجار كبير في ريف دمشق يقطع الكهرباء عن سوريا والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.

Advertisements وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق. وقال وزير النفط السوري إن الانفجار قد يكون عملا إرهابيا.

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