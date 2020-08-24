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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن مقتل قيادى عسكري بارز فى غارات للتحالف بصعدة والان مع التفاصيل
الإثنين 24 أغسطس 2020
أعلنت ميليشيات الحوثى اليوم الاثنين، مقتل اللواء "روح الله زيد علي مصلح" أحد أبرز قياداتها العسكرية، والمقرب من زعيمها عبدالملك الحوثي، ونجل مساعد مؤسس الميليشيات، ونعت قيادات حوثية - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - مقتل اللواء "روح الله زيد علي مصلح"، مؤكدة أنه سيتم تشييع جثمانه اليوم مع قيادات أخرى في العاصمة صنعاء .
يشار إلى أن اللواء" روح الله زيد علي مصلح" ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، ويعد من القيادات المقربة وأحد رفاق زعيم الميليشيات الحوثية ومن جيل الحوزات الحوثية التي شكلها شقيقه الراحل حسين الحوثي .
وكانت ميليشيات الحوثي قد اعترفت بمصرع عدد من أبرز قياداتها العسكرية الميدانية في المعارك المشتعلة مع الجيش اليمني في عدد من الجبهات اصة في البيضاء ونهم والجوف .
وأقرت الميليشيات الحوثية في وقت سابق بمصرع القيادي البارز العميد "أديب يحي محمد عيضه مرعي" والمكنى بـ أبو رعد السحاري، والذي عينته الميليشيات قائد القوات الخاصة في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لهم.
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