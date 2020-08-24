شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل سأله عن الودائع البنكية .. رد فعل قاسي من الرئيس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الأحد إنه أراد أن يلكم وجه مراسل لسؤاله عن الودائع البنكية التي أودعها مساعد سابق لأحد أبنائه في حساب زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو.

وقال الرئيس اليميني ردا على مراسل من صحيفة (أو. جلوبو) "أريد أن ألكم وجهك، هل تفهم؟"، وذلك طبقا لمقطع صوتي نشرته الصحيفة اليومية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت وسائل إعلام إن المساعد فابريسيو كيروز أودع شيكات بمبلغ 72 ألف ريال برازيلي في حساب السيدة الأولى بين عامي 2011 و2018.