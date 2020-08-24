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الحكم يصادف يوم المذبحة .. ضحايا هجوم كرايستشيرش يدلون بشهادتهم

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تستمع هيئة المحكمة في قضية مذبحة مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا لشهادة 66 من ضحايا الهجومين، وذلك خلال جلسات استماع على مدى أربعة أيام، قبل أن يصدر القاضي ماندر حكمه في القضية يوم الجمعة المقبلة ، وهو يصادف نفس اليوم الذي ارتكبنت فيه المذبحة.

ويواجه الرجل الذي قتل 51 من المسلمين فى مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2019 ناجين من الهجوم أمام المحكمة اليوم الإثنين.

وبسبب القيود المفروضة في نيوزيلندا حاليا لمواجهة فيروس ، تم تمكين نحو 300 شخص في 15 دولة مختلفة من مشاهدة البث المباشر للجلسة، والتي يتم ترجمتها أيضا إلى ثماني لغات مختلفة.

واعترف تارانت بجريمته فى مارس الماضى بارتكاب 51 جريمة قتل و40 جريمة شروع فى قتل، وبتهمة الإرهاب الموجهة ضده.

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