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انتحاري يفجر نفسه شمالي لبنان.. فيديو من مكان الانفجار

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من جهتها قالت قناة "الجديد"، إن الانفجار تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى والذي وقع خلال عملية دهم كانت تنفذها القوه الضاربة في فرع المعلومات حيث أقدم شخص سوري على تفجير نفسه في غرفة صغيرة، في منطقة الفتوح الواقعة بين خربة داوود والبيرة في عكار.

وأوضح رئيس بلدية خربة داوود بأنّ الانفجار ليس ضمن نطاق خربة داوود و كانت هناك عملية دهم صباحا للقوة الضاربة وحصل هذا الانفجار.

وقال: لا نعلم حتى اللحظة إن كان الانفجار ناجما عن تفجير قنبلة أم أن الشاب فجّر نفسه، مشيرا إلى أن الغرفة يملكها شخص من بلدة عين الزيت ولا نعلم ان كان قد استأجرها منه منذ وقت الجريمة".

وفي التفاصيل، فإنه قبيل وصول دورية من شعبة المعلومات إلى بلدة خربة داوود في عكار لتنفيذ مداهمة، قام الإرهابي بتفجير نفسه.
والانتحاري هو أحد المجرمين في جريمة كفتونThis is a Twitter Status This is a Twitter Status — midan press (@midan_press)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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