وأوضح رئيس بلدية خربة داوود بأنّ الانفجار ليس ضمن نطاق خربة داوود و كانت هناك عملية دهم صباحا للقوة الضاربة وحصل هذا الانفجار.
وقال: لا نعلم حتى اللحظة إن كان الانفجار ناجما عن تفجير قنبلة أم أن الشاب فجّر نفسه، مشيرا إلى أن الغرفة يملكها شخص من بلدة عين الزيت ولا نعلم ان كان قد استأجرها منه منذ وقت الجريمة".
والانتحاري هو أحد المجرمين في جريمة كفتونThis is a Twitter Status This is a Twitter Status — midan press (@midan_press)
فجر إرهابي نفسه خلال محاصرة قوى الأمن له في منطقة واقعة بين بلدتَيْ عين الدهب والبيرة - عكار.— midan press (@midan_press) August 24, 2020
وفي التفاصيل، فإنه قبيل وصول دورية من شعبة المعلومات إلى بلدة خربة داوود في عكار لتنفيذ مداهمة، قام الإرهابي بتفجير نفسه.
والانتحاري هو أحد المجرمين في جريمة كفتون#ميدلن_برس pic.twitter.com/e600bZSLbc
كانت هذه تفاصيل خبر انتحاري يفجر نفسه شمالي لبنان.. فيديو من مكان الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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