انتحاري يفجر نفسه شمالي لبنان.. فيديو من مكان الانفجار

من جهتها قالت قناة "الجديد"، إن الانفجار تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى والذي وقع خلال عملية دهم كانت تنفذها القوه الضاربة في فرع المعلومات حيث أقدم شخص سوري على تفجير نفسه في غرفة صغيرة، في منطقة الفتوح الواقعة بين خربة داوود والبيرة في عكار.وأوضح رئيس بلدية خربة داوود بأنّ الانفجار ليس ضمن نطاق خربة داوود و كانت هناك عملية دهم صباحا للقوة الضاربة وحصل هذا الانفجار.

وقال: لا نعلم حتى اللحظة إن كان الانفجار ناجما عن تفجير قنبلة أم أن الشاب فجّر نفسه، مشيرا إلى أن الغرفة يملكها شخص من بلدة عين الزيت ولا نعلم ان كان قد استأجرها منه منذ وقت الجريمة".

فجر إرهابي نفسه خلال محاصرة ​قوى الأمن له في منطقة واقعة بين بلدتَيْ عين الدهب والبيرة​ - عكار.

وفي التفاصيل، فإنه قبيل وصول دورية من شعبة المعلومات إلى بلدة خربة داوود في عكار لتنفيذ مداهمة، قام الإرهابي بتفجير نفسه.

