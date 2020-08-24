شاهد: فنانة أمريكية ترتل القرآن بطريقة مذهلة

وعلقت جراوت على الفيديو قائلة، "جمعة سعيدة للجميع! هذا هو المنتج النهائي لتلاوة المنشاوي التي عملت عليها معكم جميعًا في "IGLives" الخاص بي".
وأضافت، "كما ترون، استغرق الأمر حوالي 22 ساعة لتعلمها، ثم ربما 6 ساعات أخرى أو نحو ذلك من المراجعة للوصول إلى هذا النقطة".
وأوضحت المطربة الأمريكية، "أن قراءتها ليست مثالية بنسبة 100٪ حتى الآن، لكنها قررت المشاركة على أي حال.. لأنها مستعدة للانتقال إلى تلاوة أخرى".
وختمت بقولها، "أرجو أن ننال الثواب على كل جهودنا.. آمين".
كانت جراوت قالت في وقت سابق، إنها تحب سماع القرآن من القارئ المصري الشهير محمد صديق المنشاوي، كما تحب سماع سورتي يوسف والتكوير".
جنيفير جراوت (30 عاما)، أعلنت إسلامها قبل عدة سنوات، متزوجة من مطرب مغربي ولها ابنة منه، وتعيش في المغرب.
اشتهرت المطربة الأمريكية بعدما شاركت في برنامج "أراب غوت تالنت" بموسمه الثالث عام 2013، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الطربية العربية، مؤكدة أنها لا تجيد اللغة العربية وأنها تحفظ الكلمات، حيث استطاعت الوصول إلى نهائيات البرنامج حيث نالت شهرة واسعة.
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