كورونا يرفع ديون الحكومة الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن فايروس كورونا رفع ديون الحكومة الأميركية إلى أكثر من 128%.
وأضافت، أن "الدين الأميركي ارتفع إلى 128% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في تموز وهو لم تشهده حتى مع الحرب العالمية الثانية عندما وصل ديونها الى 124% حينذاك"، مشيرةً إلى أن "الاقتصادات المتقدمة لم تعد تستفيد من النمو الاقتصادي والسكاني السريع في فترة ما بعد الحرب".
وقال جلين هوبارد، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، إنه في الوقت الحالي، يجب ألا تقلق الحكومات بشأن الديون المتزايدة وأن تركز بدلاً من ذلك على السيطرة على الفايروس.
وكشفت مؤسسة التصنيف "GFP" خلال احصائية لها خلال عام 2020، أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً بأكثر مديونية وبواقع 17 ترليون و910 مليار دولار.
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