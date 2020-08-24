الخارجية الإيرانية تعلق مجدداً على تطبيع الإمارات مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، إن الإمارات ارتكبت "خطأ كبيراً" بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حين اعتبر أن إسرائيل "أصغر من أن تشكل تهديداً" لإيران.
وقال خطيب زادة في أول مؤتمر صحفي له بعد تعيينه متحدثاً باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "الاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني شكّل جرحاً في جسد العالم الاسلامي، وإن الإمارات قد ارتكبت بذلك خطأ كبيراً، ونأمل بأن تصحح ذلك سريعاً، إذ أن العالم الاسلامي لن ينسى أبداً الخيانة بحق القدس الشريف".
وأضاف زادة، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، أنه "في العقيدة الدفاعية والأمنية لإيران، لا يعد الكيان الصهيوني تهديداً وهو أصغر من أن يشكّل تهديدا لإيران"، متابعاً أن "إيران لن تجامل أحداً في مجال أمنها ومصالحها الوطنية ولن تتنازل، وإن حدث تهديد في المنطقة من جانب الكيان الغاصب للقدس فان مسؤولية ذلك ستكون على عاتق الإمارات".
وأضاف زادة، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، أنه "في العقيدة الدفاعية والأمنية لإيران، لا يعد الكيان الصهيوني تهديداً وهو أصغر من أن يشكّل تهديدا لإيران"، متابعاً أن "إيران لن تجامل أحداً في مجال أمنها ومصالحها الوطنية ولن تتنازل، وإن حدث تهديد في المنطقة من جانب الكيان الغاصب للقدس فان مسؤولية ذلك ستكون على عاتق الإمارات".
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