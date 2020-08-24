لماذا يفقد مصابو كورونا حاسة الشم؟ دراسة حديثة توضح السبب

ووفقاً لوكالة "سبوتنك"، فقد أوضحت الدراسة المنشورة عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن العلماء توصلوا إلى تلك النتائج عن طريق دراسة الأنسجة، التي يتم إزالتها من أنوف مرضى "كوفيد 19".

واكتشف العلماء أن سبب فقدان الكثير من مصابي كورونا حاسة الشم، في الوقت الذي لا تظهر عليهم أعراض أخرى، يعود إلى وجود مستويات عالية من إنزيم الأنجيوتنسين المحول (ACE-2) في منطقة الأنف، وتحديداً بالمناطق المسؤولة عن حاسة الشم، ويعتقد العلماء أن هذا الإنزيم هو نقطة الدخول، التي تسمح لفايروس كورونا بالدخول إلى خلايا الجسم والتسبب في حدوث عدوى لأناس آخرين.



وقال البروفيسور لين عن تلك الدراسة: "بصفتي متخصصاً في مشاكل الأنف والجيوب الأنفية، لذا فإن فقدان حاسة الشم عند الإصابة بكوفيد 19 له أهمية إكلينيكية خاصة بالنسبة لي. ففي الوقت الذي تتسبب فايروسات الجهاز التنفسي الأخرى عموماً في فقدان حاسة الشم من خلال إعاقة تدفق الهواء، بسبب تورم الممرات الأنفية، يتسبب هذا الفايروس أحياناً في فقدان حاسة الشم رغم عدم وجود أعراض أنفية أخرى".

من جهته، قال دكتور تشين: "سمحت لنا الدراسة في رؤية مستويات إنزيم الأنغيوتنسين، والتي كانت تتركز في أعلى جزء من الأنف التي تمكن الإنسان من الشم".



من جانبه، قال توبياس ويلتي، الذي لم يشارك في الدراسة، والذي كان رئيسا سابقا للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، وأستاذ الطب الرئوي، ومدير قسم الأمراض الرئوية والمعدية في كلية الطب بجامعة هانوفر الألمانية، إن "الأبحاث السابقة أظهرت أن كوفيد 19 بصورة غير معتادة يؤدي إلى فقدان حاسة الشم فقط، وهذه دراسة ذكية تبحث في سبب حدوث ذلك الأمر"، مضيفاً: أن "تشيرالدراسة إلى أن الجزء المسؤول عن الرائحة من أنفنا يمكن أن يكون أيضًا المكان الذي يكتسب فيه كورونا موطئ قدم في الجسم. يجب تأكيد هذه النتيجة، لأنها توفر سبلًا جديدة محتملة لعلاج العدوى".