4 أحزاب تونسية ترفض حكومة المشيشي المرتقبة

أعلنت 4 أحزاب تونسية معارضتها حكومة هشام المشيشي المنتظر الإعلان عن تركيبتها اليوم الإثنين، بعد نحو شهر من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية.



ويعارض حكومة المشيشي حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب الشعب الجمهوري (3 مقاعد)، وائتلاف الكرامة (19مقعدا)، وحزب قلب تونس (26 مقعدا).

وقال التيار الديمقراطي، في بيان، إنه يرفض حكومة من الكفاءات المستقلة، وإن "منهجية المشيشي لا تتلاءم مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لتونس".

وأضاف أنه لن يمنح الثقة لحكومة المشيشي في جلسة نيل الثقة، التي من المنتظر أن تلتئم الأسبوع المقبل.

من جانبه، اتهم رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، على صفحته في "فيسبوك " رئيس الدولة، قيس سعيد بإقصاء الأحزاب من التشكيلة الحكومية.

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واعتبر أن الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها سيدخل البلاد في المجهول.

وبانتظار أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلته خلال الساعات القادمة، ظهرت ملامح أولية للحكومة المرتقبة، حيث أفادت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أنها ستتكون من 23 وزيرا مع دمج الوزارات الاقتصادية تحت مظلة واحدة.



والمشيشي المستقل، قرر الذهاب إلى حكومة كفاءات لا تتكون من قيادات حزبية، رغم إدراكه صعوبة الحصول على أغلبية مريحة في البرلمان لتمريرها، خاصة مع العراقيل التي يضعها الإخوان في طريقه.

وقوبل تمسك الرجل بحكومة مستقلة، بتزكية حزبية واسعة شملت حركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وكتلة الإصلاح ( 15 مقعدا) وتحيا تونس (11 مقعدا في البرلمان)، والدستوري الحر (16 مقعدا).

لكن هذا القرار أزعج حركة النهضة الإخوانية التي تطالب بحكومة حزبية تمنحها التمثيل الأوسع.

وتحتاج حكومة المشيشي إلى 109 أصوات (من إجمالي 217) لنيل الثقة، وفي حال سقوطها يكون أمام الرئيس التونسي إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.