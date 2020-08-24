شكرا لقرائتكم اليمن.. مقتل وإصابة 47 مدنياً بنيران الحوثيين خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثق تقرير حقوقي مقتل وإصابة 47 مدنياً، ضمن 141 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضد المدنيين، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 من أغسطس الجاري.

وأفاد تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (مستقلة)، إن فريقها الميداني وثق 26 حالة قتل، وإصابة 21 بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الذي يشنه الحوثيون على الأحياء السكنية إضافة إلى أعمال القنص والألغام.

ورصد الفريق 27 حالة اعتداء قام بها مسلحو ميليشيا الحوثي بحق الأعيان المدنية.

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كما سجل 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى اختطاف 4 نساء، و عمليات تعذيب وإهانة طالت مختطفين في سجون الميليشيا الانقلابية.

وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء 9 سجون سرية جديدة، غالبيتها في منازل المواطنين والمنشآت التعليمية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

كما رصد الفريق 27 حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية قام بها مسلحون حوثيون ضد منازل مواطنين في ذات الفترة.