محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الاثنين، أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها المزلقان بالكوبري العلوي، مركز قوص، بجنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة يفيد بورود بلاغ، بمصرع "بخيتة.م.م" 60 عاما، خلال عبورها للمزلقان بمركز قوص بجنوب قنا.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع مسنة أسفل عجلات قطار في مركز قوص بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.