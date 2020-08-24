مصرع مسنة أسفل عجلات قطار في مركز قوص بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الاثنين، أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها المزلقان بالكوبري العلوي، مركز قوص، بجنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة يفيد بورود بلاغ، بمصرع "بخيتة.م.م" 60 عاما، خلال عبورها للمزلقان بمركز قوص بجنوب قنا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.