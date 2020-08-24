أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 18 و20 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

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وسجل سعر كيلو السمك البوري جنيها، اليوم، بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

ووصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.