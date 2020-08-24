البيئة: خطة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة حملة تنظيف شاطئ قرية "sea shell" بالساحل الشمالي بالتعاون مع فريق "بانلاستيك مصر" و"بنك القاهرة" بهدف توعية النزلاء بأخطار البلاستيك أحادي الاستخدام وحثهم على التقليل من استخدامه والاتجاه نحو بدائل قابلة للتحلل تساهم في حماية البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دعم الوزارة لتلك الحملة الهادفة التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة من أخطار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام الذي يمكث في البيئة لسنين تصل لـ450 عاما متسببا في ضرر بالغ على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية، مضيفة أنه سيتم استكمال تنظيم مزيد من الحملات عند فتح الشواطئ العامة بالإسكندرية.

وأشارت فؤاد، إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا في نوفمبر الماضي بأن تتولى وزارة البيئة التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد خارطة طريق للدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بدول قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، موضحةً أنه لا يوجد سيناريو موحد تعتمد عليه الدول للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ولكن كل دولة تضع ما يناسب ظروفها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشادت وزيرة البيئة، بأعضاء الحملة وبسعيهم لأداء دور اجتماعي مهم من شأنه حماية البيئة معتبرة أنه دليل على وعي الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة، آملةً أن تزداد تلك المبادرات الشبابية في المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة في المجتمع لتبني السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

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وتتطلع الوزارة إلى مبادرات شبابية أكثر في مجال حماية البيئة، كما تعد هذه الحملة نموذجا رائعا لدمج المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص في العمل البيئي.

وبدأت فعاليات حملة التنظيف بتقسيم أعضاء الحملة إلى مجموعات صغيرة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا covid-19 وقام أعضاء الحملة بتسليم المشاركين المعدات اللازمة للتنظيف كالقفازات والأكياس الصديقة للبيئة، وتم البدء في عملية تنظيف وتجميع المخلفات الموجودة بالشاطئ من زجاجات وأدوات مائدة وأكياس بلاستيكية ومناديل ورقية وغيرها من المخلفات.

وتم تسليم ما جمعه كل فرد لفريق الفحص والوزن للتأكد من المواد البلاستيكية المجموعة ووزنها على سبيل حصر ما تم تجميعه.

وفى نهاية اليوم قام أعضاء الحملة بوضع المخلفات المجمعة خلال اليوم في هيكل حديدي سمكي الشكل كإشارة رمزية لما يفعله البلاستيك بالكائنات البحرية، كما تم توزيع هدايا رمزية لكل مشارك من منتجات صديقة للبيئة من إنتاج شركة "بانلاستيك مصر".