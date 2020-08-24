بنك مصر يوفر ماكينات صراف آلي في جميع محطات مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر، في بيان، إنه اتفق مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على تغطية جميع محطات مترو الأنفاق بآلات الصراف الآلي (ATM) والتي بلغ عددها 71 محطة حتى الآن، وذلك للتمكن من وصول الخدمة المصرفية لشرائح مختلفة من العملاء الذين يستخدمون مترو الأنفاق.

وأضاف البنك أن قام بتركيب آلات الصراف الآلي في 10 محطات كمرحلة أولى، ومن المتوقع الانتهاء من تركيب الماكينات في باقي المحطات تباعاً خلال عام 2020.

وذكر البنك أن هذا البروتوكول مع شركة إدارة وتشغيل المترو هو الأول من نوعه حيث تعد سابقة في مصر أن يقوم أحد البنوك بتغطية كافة المحطات بآلات الصراف الآلي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي كخطوة في إطار تحقيق الاستراتيجية التوسعية للبنك وسعيه لانتشار فروعه وآلات الصراف الآلي الخاصة به على مستوى الجمهورية من أجل اتساع رقعة تقديم خدماته المصرفية.

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ويمتلك بنك مصر شبكة كبيرة من آلات الصراف الآلي "ATM" تصل إلى أكثر من 2800 آلة تقدم العديد من الخدمات منها؛ خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، وفقا للبيان.

وقال بنك مصر إنه يدع أول بنك في مصر يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وأضاف البنك أنه يستهدف زيادة عدد فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية إلى نحو 875 فرعا بحلول عام 2022 مقابل نحو 700 فرع حاليا.

وبحسب البيان، يستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلٍ من السعودية، وكينيا (نيروبي)، والصومال، وجيبوتي، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى.

ويتواجد بنك مصر خارجيا عبر فروع في دول الإمارات، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا ولديه مكاتب تمثيل بكلٍ من الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية وإيطاليا.