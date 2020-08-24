الدولار يتراجع في بنك القاهرة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

تراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك العربي الأفريقي إلى 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

Advertisements

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي الإسكندرية ، والتجاري الدولي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.