دورة تدريبية للعاملين بالتأمين الشامل على مكافحة العدوى في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت مستشفى الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، دورة تدريبية، اليوم الاثنين، للعاملين بقسم العناية المركزة بالمستشفى على إجراءات مكافحة العدوى، حرصا من إدارة المستشفى على صحة المرضي والعاملين.

كما جرى تدريب أعضاء أطقم التمريض الجدد بقسم الاستقبال على جهاز الصدمات وكيفية استخدامه، وجرى ذلك بشكل عملي، وذلك ضمن برنامج تهيئة العاملين لشهر أغسطس.

في شأن مختلف، يدشن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، أولى الخدمات الطبية عن بعد "أونلاين"، وذلك عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد و مجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.