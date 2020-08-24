وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل في بداية جولته بالشرق الأوسط

يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إسرائيل في اليوم الأول من جولته بالشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به السفارة الأمريكية.

وبحسب مقاطع فيديو نشرتها السفارة الأمريكية، كان وزير الخارجية الأمريكي يضع كمامة بألوان علم بلاده عند نزوله من الطائرة التي حطت في مطار بن جوريون في تل أبيب.

ومن المقرر أن يتشاور بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصًا حول الملف الإيراني والعلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، كما أكد المتحدث باسمه في واشنطن.

كما يلتقي بومبيو أيضاً نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي

ووزير الدفاع بيني غانتس.

وزارة الخارجية الأمريكية كانت كشفت، الأحد، عن جولة سياسية لبومبيو، في منطقة الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل والسودان والإمارات والبحرين.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أن جولة بومبيو ستبحث سلوك إيران "الخبيث" في المنطقة.

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وكان مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، قد كشف، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل، الاثنين، ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن

اسمه، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

وأفاد مراسل "العربية"، أن زيارة بومبيو إلى إسرائيل ستستغرق 24 ساعة.

يُذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل. وأفادت في بيان مشترك نشرته "وام" في حينه بأنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.