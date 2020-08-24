ارتفاع في حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى روسيا إلى 4 آلاف و744 حالة

سجلت روسيا ارتفاع في حصيلة المصابين بفيروس كورونا بواقع 4744 حالة جديدة لتصل إلى 962493 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16448 حالة.

وقال المركز إن 2456 شخصا تعافوا من المرض خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 773095 شخصا منذ

بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا في الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة والوفيات.

Advertisements

ويعتبر معدل الوفيات في روسيا ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، خاصة منها الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا، بالإضافة إلى والبرازيل والهند.

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف،

أن الأسلحة الجديدة التي يتم تطويرها في روسيا ستضمن منع كل التهديدات الخارجية للبلاد.

وشدد لافروف، في تصريحات، يوم الأحد، على أن هناك عددا غير قليل لمثل هذه التهديدات، معربا عن أسفه من هذا الأمر.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق أن بلاده تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية لا نظير لها في أي دولة أخرى في العالم، بفضل مستوى العلوم وكوادر الهندسة في روسيا.