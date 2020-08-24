264 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية .

أفادت السلطات الصحية الكورية ،اليوم الإثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 17.663 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 14.219 حالة .

وأصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، يوم

الجمعة، تحذيرًا من أن بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا في العاصمة سيئول تهدد بانتشاره على نطاق أوسع، بعد أن حضر آلاف الأشخاص تجمعًا سياسيًا الأسبوع الماضي.

ورغم أن العديد من الحالات الكثيرة التي تم رصدها أخيرًا كانت من بين رعايا كنيسة حضر بعضهم التجمع السياسي، إلا أن مسئولين

قالوا، إن "المزيد من المشاركين فيه يجب أن يتم فحصهم لتجنب خروج التفشي عن السيطرة".

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، إلى تطبيق عقوبات على أي فرد يضع عراقيل أمام إجراءات مكافحة انتشار الفيروس، بعد أن وردت شكاوى حكومية من أن بعض الكنائس لا تتعاون مع المسؤولين في قطاع الصحة.

وقال مكتب الرئيس، إن "نظاما طارئا لمكافحة المرض سيطبق، يضم عقد اجتماعات للمسؤولين رفيعة المستوى كل صباح، والعمل على مدار 24 ساعة، لحين مرور الأزمة".