61 ألفاً و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت السلطات الصحية الهندية ، اليوم الاثنين، تسجيل61 ألفا و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد الثلاثة ملايين و44 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 57 ألفا و542 حالة، وذلك عقب تسجيل 836 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفعت حالات التعافي

بين مرضى كوفيد-19 إلى 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا، مما دفع معدل التعافي في البلاد إلى ما يقرب من 75 %.

وأعلنت السلطات الهندية، يوم السبت، إجراء أكثر من مليون اختبار؛ للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، وهو أعلى رقم تسجله الهند منذ بداية الأزمة، والثاني عالميا

بعد الصين.ونقلت صحيفة "ذا هيندو" عن وزارة الصحة أنها أجرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مليون و23 ألفا و836 اختبارا للكشف عن الإصابة بـكوفيد-19، ليصل إجمالي الاختبارات التي

أجرتها الفرق الطبية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى أكثر من 34 مليونا و491 ألف اختبار.

وذكرت الوزارة، في بيانها: "رغم أن عددا أكبر من الاختبارات سيقود مبدئيا إلى ارتفاع في معدل إيجابية (الإصابة بالفيروس)، لكنه في النهاية سيقود إلى خفضها حينما يرتبط بتدابير أخرى كالعزل والتتبع الفعال والإدارة المتسمة بالكفاءة الزمنية".