ألمانيا تكشف الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني

كشف الطاقم الطبي الألماني الذي يشرف على علاج المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في برلين، أن حالة الأخير الصحية "مستقرة، لكنها حرجة".

وكشف كبير الأطباء الروس في مستشفى أومسك للطوارئ رقم 1، الذي كان يتلقى فيه نافالني العلاج قبل نقله لألمانيا، أنه توجه برسالة يوم السبت إلى عيادة "شاريتيه" الألمانية، أعرب فيها عن استعداد الطاقم الطبي الروسي للتعاون مع الزملاء الألمان وتقديم جميع بيانات الاختبارات، وتلقى ردا يوم أمس الأحد، حيث تم إعلامه أن حالة نافالني مستقرة، لكنها حرجة.

وأشار إلى أن الزملاء الألمان أعربوا في الرسالة عن شكرهم

وأكدوا الدور الذي قام به الأطباء الروس لإنقاذ حياة نافالني.

ونقلت طائرة ألمانية نافالني، صباح السبت الماضي، إلى برلين، لتلقي العلاج هناك، بناء على طلب من عائلته، بعد أيام من دخوله في غيبوبة.

أعلنت كيرا يارميش، المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، أن نافالني يرقد في غيبوبة بمستشفى في سيبيريا بعد أن احتسى كوبًا من الشاي، وفقًا لرويترز.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش على مواقع التواصل الاجتماعي إن نافالني، البالغ من العمر 44 عامًا، يرقد في العناية المركزة على

Advertisements

جهاز التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن نافالني، وهو من أشد المنتقدين للرئيس فلاديمير بوتين، بدأ يشعر بإعياء لدى عودته إلى موسكو من تومسك في سيبيريا بالطائرة صباح يوم الأربعاء.

وأضافت ”نظن أن أليكسي تعرض للتسمم بشيء ما وضع في الشاي. هذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح. يقول الأطباء إن السم تم امتصاصه بشكل أسرع من خلال السائل الساخن. أليكسي الآن فاقد الوعي“.

ولم تذكر من تعتقد أنه وراء تسميم نافالني لكنها قالت إن الشرطة استُدعيت إلى المستشفى.

ومع ذلك، قال أحد الأطباء هناك إنه ليس من المؤكد أنه تعرض للتسمم. وقال الطبيب أناتولي كالينيتشينكو إن ”التسمم لأسباب طبيعية“ هو واحد من تشخيصات عدة يتم النظر فيها فيما تُجرى الفحوص اللازمة.