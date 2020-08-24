أسعار خام النفط الجديدة في دبي

أعلنت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي، اليوم الاثنين، أن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر نوفمبر المقبل، بخصم يبلغ 0.45 دولار للبرميل.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقود الخام العماني لشهر نوفمبر المقبل، وذلك لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي، تحميل الشهر نفسه (نوفمبر 2020).

وكشفت حنان شاهين، الملحق العمالي ورئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أن "الإقامة وشؤون الأجانب في

دبي" سوف تحسم وضع الأشخاص المنتهية إقاماتهم بعد أن فقدوا وظائفهم .وأوضحت الملحق العمالي بأبو ظبي، أن مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أكد أن قسم الحالات الإنسانية سوف يسهل عودة الأشخاص الذين فقدوا

وظائفهم إلى بلدانهم بعد أن انتهت إقاماتهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب "جائحة كورونا"، إلى حين استدعاء شركاتهم لهم

مجددا أو تأمين وظائف بديلة، مؤكدا أنه سيتم النظر في كل من ترتبت عليه غرامات بشكل منفردويصدر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارةبالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، العديد من التقارير للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.