إسرائيل تقصف عدة أهداف في غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، أهداف ومواقع في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: “استهدفت طائرات مقاتلة وطائرات عسكرية ودبابات مواقع عسكرية لحماس في جنوب قطاع غزة” تضم “منشآت تحت الأرض”، مضيفاً أن القصف جاء “رداً” على مواصلة إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة.

يأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل رغم إعلان وقف لإطلاق النار بين الطرفين بدعم من الأمم المتحدة ومصر العام الماضي.

وتأتي الضربات الجديدة تزامناً مع زيارة الاثنين إلى القدس لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ضمن جولة تستمر 5 أيام في الشرق الأوسط.

غارات يومية وبالونات

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ومنذ 11 يومًا تشن قوات الاحتلال غارات في ساعات الليل أو الفجر، على مواقع للفصائل وأخرى مدنية، وتدعي أنها تأتي ردًّا على إطلاق البالونات الحارقة.

واستأنف الناشطون الفلسطينيون إطلاق البالونات في الأيام الماضية؛ احتجاجًا على عدم التزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار، وهو الأمر الذي جابهته إسرائيل بالمزيد من الإجراءات العقابية، وتشديد الحصار، إلى جانب الغارات.

رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي أنهى جولة تفقدية في المنطقة الجنوبية العسكرية حيث أجرى جلسة لتقييم الوضع في ضوء الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة بمشاركة قائد المنطقة وقائد فرقة غزة وقادة آخرين.

ووفق بيان للجيش؛ فإن كوخافي استمع إلى إيجاز استخباري، وأقر خطة جاهزية القيادة الجنوبية لسيناريوهات محتملة.

وقرر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تعزيز نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية، جنوب إسرائيل.