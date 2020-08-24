كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى السيول إلى 6 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المتوفين جراء السيول بمنطقة البحر الأسود في شمال البلاد إلى 6 أشخاص، حتى وقت متأخر من أمس الأحد، مع استمرار البحث عن 10 مفقودين.

وكانت لقطات مصورة من إقليم جيرسون في شمال تركيا، أظهرت مياه السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد، وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وقام سكان المنطقة بتنظيف الشوارع، في حين استُخدمت معدات البناء في رفع الأنقاض وإخلاء الطرقات منها.

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وقد أغلقت السلطات التركية، العديد من الطرق بسبب المياه، كما انقطعت الكهرباء عن عدة قطاعات بالمنطقة.

وأوضح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن السلطات أعادت الكهرباء في بعض المناطق، لكنه أوضح أن أضرارا بالغة لحقت بالبنية التحتية.