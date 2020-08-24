رسميا.. أمريكا تعلن بدء علاج المصابين بكورونا ببلازما المتعافين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن تصريح هيئة الغذاء والدواء بالاستخدام الطارئ لبلازما النقاهة لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد – 19) كان “إعلانًا تاريخيًا حقًا” من شأنه “إنقاذ أرواح لا حصر لها”.

وقال ترامب، خلال إحاطته الإعلامية من البيت الأبيض: “إن إجراء اليوم سيزيد بشكل كبير من الوصول إلى هذا العلاج”.

وقال ترامب: “بناءً على العلم والبيانات، اتخذت إدارة الغذاء والدواء قرارًا مستقلاً بأن العلاج آمن وفعال للغاية”.

ورأي ترامب أن “أسباب سياسية” تسببت في تباطؤ الموافقة على علاج فيروس كورونا في إدارة الغذاء والدواء، لكنه قال إنه “كسر المأزق” خلال الأسبوع الماضي.

وترقى تصريحات ترامب إلى تأكيد ضمني بأنه مارس ضغوطًا على الوكالة قبل إعلانها يوم الأحد أنها ستصدر تصريحًا طارئًا لاستخدام بلازما النقاهة للعلاج من كورونا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر بعد ظهر الأحد بالتوقيت الشرقي: “أعتقد أنه ربما كان هناك تأخير، لكننا كسرنا المأزق الأسبوع الماضي لنكون صادقين”.

وأضاف أنه يعتقد أن هناك مسؤولين في إدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية “يمكنهم رؤية الأمور تساعد ولن يمانعوا كثيرًا”.

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وتابع ترامب: “إنه رأيي، رأيي قوي للغاية، وذلك لأسباب سياسية”.

وأصر ترامب على أن تركيزه على علاجات فيروس كورونا – الذي أبطأ الاقتصاد الأمريكي وتسبب في انخفاض أرقام استطلاعات الرأي – كان غير سياسي.

وأكد أن “هذا لا علاقة له بالسياسة… هذا له علاقة بالحياة والموت. لذلك نحن أقوياء للغاية، ونحن صريحون للغاية، ولدينا بعض الإجابات المذهلة، ولن نسمح لهم بالتوقف لأن كل يوم هو حياة”.

في وقت سابق من الإحاطة، بدا ترامب متحمسًا عندما سأله مراسل من قناة Fox News عما إذا كان يجب أن يحصل المرضى على العلاجات أو اللقاحات قبل أن يصلوا إلى نهاية التجارب.

وقال ترامب: “لدينا كل هذه الإجابات الرائعة التي تبدو رائعة وجاهزة للإعلان، لكن بسبب العملية التي تتطلبها – هل يمكننا استخدام بعض هذه الإجابات في وقت مبكر للمحاولة؟”.

ورفض مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، الإجابة عندما سأله جيم أكوستا مراسل CNN، حول ما إذا كان هناك ضغط عليه للموافقة على بلازما النقاهة.