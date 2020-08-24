منظمة الصحة العالمية تنصح بارتداء الأطفال في سن 12 عاما الكمامات ضد كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات بضرورة ارتداء الأطفال في سن 12 عاماً أو أكبر أقنعة الوجه، وذلك بما يتفق مع التدابير المتعلقة بالبالغين في بلادهم أو المناطق التي يعيشون فيها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأقرّت المنظمة بقلة المعلومات المتاحة عن كيفية نقل الأطفال الفيروس، لكنها أشارت إلى وجود أدلّة تظهر أن المراهقين ينقلون العدوى بالطريقة ذاتها التي ينقلها البالغون.

وقالت المنظمة إن الأطفال دون الخمس سنوات لا يلزم أن يرتدوا أقنعة الوجه في الظروف العادية.

وحتى الآن، مات أكثر من 800 ألف شخص حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وسُجّلت 23 مليون حالة إصابة في شتى أنحاء العالم، أغلبها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، بحسب جامعة جونز هوبكينز.