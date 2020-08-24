فاس.. توقيف 696 مبحوثا عنهم في جنايات وجنح مختلفة

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على صعيد ولاية أمن فاس، خلال الفترة الممتدة بين 18 و23 غشت الجاري، عن توقيف 696 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ومحلية تتعلق بالاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات وجنح مختلفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات الأمنية المكثفة، التي شاركت فيها عناصر الشرطة بولاية أمن فاس مدعومة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر الدعم من المصالح المركزية للأمن الوطني، مكنت من توقيف 1312 شخصا في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن، أسفرت عن حجز 76 سكينا من مختلف الأحجام، بسبب حيازتها بدون سند مشروع أو للاشتباه في حيازتها بغرض ارتكاب أفعال إجرامية، فضلا عن ضبط عشرين كيلوغراما و50 غراما من مخدر الحشيش.

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وفي ما يخص تدابير السلامة المرورية، ذكر البلاغ بأن هذه العمليات الأمنية مكنت من معاينة 3573 مخالفة للسير والجولان، فضلا عن إيداع 414 مركبة بالمحجز البلدي لمخالفة مستعمليها لمدونة السير والجولان.

أما في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لزجر المخالفات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، والوقاية من تفشي جائحة كورونا المستجد، يضيف ذات المصدر، فقد عاينت مصالح الأمن الوطني بمدينة فاس 1904 مخالفة، وقامت بتطبيق المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بها.

وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني ستواصل تدعيم عملياتها الأمنية لمكافحة الجريمة، وتعزيز إجراءات السلامة المرورية، وزجر المخالفات المرتبطة بفترة الطوارئ الصحية، وذلك بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن وضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.