لارتيست يكرم أيقونة الموسيقى الأمازيغية إيدير – فيديو

كرم الفنانان المغربيان الشهيران، لارتيست، وديجي حميدة، ة نجم الأغنية الأمازيغية إيدير، بإهداء أغنيتهما الجديدة لروحه.

وشارك رفقة لاغتيست في الأغنية، دي جي حميدة، وليلى شكير، وقدموا جميعهم نسخة عصرية من الأغنية الأمازيغية الشهيرة “تمحني يا يونو”.

واختار الفنانون المذكورن إصدار كليب الأغنية، التي أطلقوا عليها اسم ” بربر كٓانغ”، باعتماد رسوم متحركة، تشبه لاغتيست، وديجي حميدة، وليلي شكير.

وأصبح الفنانون الشباب، في الآونة الأخيرة، حريصين علي تقديم موسيقى شبابية، تجدد في الأنماط الموسيقية التراثية، سواء من خلال الأغاني العصرية، أو حتى أغاني الراب.