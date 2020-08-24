نهائي “التشامبيوزليغ”.. البايرن “يتربع” على عرش الكرة الأوروبية بعد فوزه على باريس سان جيرمان

تربع فريق بايرن ميونيخ الألماني على عرش الكرة الأوروبية بعد فوزه في المباراة النهائية، مساء اليوم الأحد، على منافسه باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل.

ووقع هدف الفوز للفريق الألماني اللاعب كينغسلي كومان في الدقيقة 59 من عمر المباراة التي انتهى شوطها الأول من دون أهداف في ظل إصرار طرفي النهائي على الحفاظ على نظافة شباكهما.

وانتهى الشوط الأول من نهائي عصبة الأبطال الأوروبية بالتعادل من دون أهداف بين البايرن المتفوق في محطة النصف على ليون الفرنسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تجاوز عقبة لايبزيغ الألماني في حطة النصف الثانية.

وعمد ممثل الكرة الفرنسية إلى تضييق الخناق على منافسه الألماني بهدف عدم ترك مجالات لمهاجميه، الذين اعتادوا على اكتساح منافسيهم بحصص عريضة، كان آخرها الفوز على ليون الفرنسي بثلاثية وقبلها في محطة الربع على برشلونة بثمانية أهداف مقابل اثنين.

في المقابل عمد الفريق الفرنسي إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة بهدف توقيع التقدم، غير أنه في ظل استماتة الفريقين خلص الشوط الأول إلى التعادل من دون أهداف، إلا أن مجريات الشوط الثاني مكنت الفريق الألماني من بلوغ شباك منافسه الفرنسي ليعلن نفسه عريسا في نهائي امجد الكؤوس بالقارة العجوز.