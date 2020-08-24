الشرطة الأميركيّة تطلق النار على رجل أسود... احتجاجات وحظر تجول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الشرطة الأميركيّة في ولاية ويسكونسن، النار على رجل أسود، مساء أمس الأحد، أشارت التقارير إلى أن ضحية إطلاق النار كان أعزلا ولم يكن يملك أي سلاح أو يشكّل أي تهديد، وعلى إثر الحادثة اندلعت احتجاجات في الولاية ما دفع السلطات لفرض حظر التجول على مدينة كينوشا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الرجل نقل إلى مستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث".
ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا خلال تعامل الشرطة مع "حادث محلي".
ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.
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