نيمار: الخسارة جزء من كرة القدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أهدر النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، فرصة الفوز برفقة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف مقابل لا شيء.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الخسارة جزء من كرة القدم".

وأضاف النجم البرازيلي "حاولنا بكل ما لدينا، وكافحنا للنهاية، شكرا لكم على الدعم والحب".

وختم نيمار جونيور رسالته بتهنئة بايرن ميونخ بالفوز بكأس دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه.

وكان النجم البرازيلي انهار من البكاء في ملعب المباراة حزنا على خسارة اللقب الأوروبي، الذي كان يطمع في الفوز به للمرة الثانية في مسيرته.