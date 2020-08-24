شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 61 ألفاً و408 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم، تسجيل 61 ألفاً و408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

Advertisements وبذلك يتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 3.1 ملايين حالة إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 57 ألفاً و542 حالة وفاة.

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