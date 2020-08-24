شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 744 إصابة جديدة بكورونا في اليابان والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 أعلنت اليابان أمس تسجيل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع حالات وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 1.203 حالات.

في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة في العاصمة طوكيو 212 حالة بارتفاع عن حاجز الـ 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.

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