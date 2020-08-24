شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين الخريف رئيساً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، امس أمر ملكي، بتعيين بندر الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

Advertisements وتضمن الأمر الملكي، إعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

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