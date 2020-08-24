أمريكا توافق على استخدام بلازما المتعافين من كورونا لعلاج المصابين بالوباء

الإثنين 24 أغسطس 2020

وافقت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية ،على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) لعلاج المصابين بالوباء.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،امس الاحد، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الابيض " إن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أثبتت أن استخدام بلازما دم المتعافين في علاج المصابين بفيروس كورونا يخفض عدد الوفيات بينهم بنسبة 35 بالمائة".

وأضاف ترامب "لقد تم تسجيل 100000 أمريكي بفضل هذه الدراسة لتلقي هذا العلاج، وتم ثبوت أنه يخفض مستوى الوفيات بنسبة 35 بالمائة وهذا رقم ضخم"..مؤكداً تخصيص 48 مليون دولار لإجراء الاختبارات السريرية الخاصة بدراسة علاج الفيروس عن طريق بلازما دم المرضى المتعافين في مستشفى مايو.

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ويأتي قرار إدارة الأغذية والأدوية الأميركية (اف دي ايه) في توقيت يواجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا هائلة لكبح تفشي الوباء الذي عرقل دوران عجلة أكبر اقتصاد في العالم وأوقع أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

ويعتقد أن البلازما (مصل الدم) يحتوي على أجسام مضادة قوية يمكن أن تساعد المصابين بكوفيد-19 في محاربة الفيروس بوتيرة أسرع، كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطرة للإصابة بالوباء.

واشار المتخصص في الأمراض الرئوية في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك لين هوروفيتس "ان بلازما المتعافين مفيدة على الأرجح، على الرغم من أن هذا الامر غير مثبت بتجارب سريرية، لكنه ليس علاجا إنقاذيا لمرضى مصابين بعوارض حادة"