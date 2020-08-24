شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حاكم دبي ينشر صورا التقطها مسبار الأمل والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي في تويتر، صورا التقطها مسبار الأمل بكاميرا تتبع النجوم.

وقال: "اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر ..المريخ أمامنا وكوكبي زحل والمشتري خلفنا كما في الصور .. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله ..وحفظه ..وتوفيقه... الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت." Advertisements

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