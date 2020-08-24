شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. النطق بالحكم على مرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يترقب الجميع اليوم الاثنين النطق بالحكم على مرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا العام الماضي، فيما يحضر جلسة المحاكمة ناجون وأقارب 51 مصليا قضوا قتلى بالرصاص على يد الأسترالي Brenton Tarrant البالغ 29 سنة.

وكان “Tarrant” قد أقر في وقت سابق هذا العام بالذنب في جميع التهم التي وجهوها إليه،الذي وصف بمنفذ أكبر عمل إرهابى قتلا بالرصاص في تاريخ البلاد.

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من جانبهم، سافر الناجون والأقارب من مصر والأردن وبريطانيا وتركيا وبنغلادش وباكستان وفيجي وأستراليا وسنغافورة لحضور الجلسة التي تستمر 3 أيام، ويحضرها أيضا نظراؤهم من نيوزيلندا نفسها، للاستماع الخميس المقبل إلى الحكم تنطق به المحكمة العليا في Christchurch المعروفة بكبرى مدن الجزيرة الجنوبية في البلاد.

يذكر أنه قد قام برنتون تارنت في 15 مارس 2019 بشن هجومه على “مسجد النور” في “كرايست تشيرتش” ، كما على مسجد Linwood القريب، وبث في مواقع التواصل لقطات مباشرة للحظات إطلاقه الرصاص من رشاشه على ضحاياه الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

وبعد اعتقاله احتجزوه تحت حراسة أمنية مشددة، خضع خلالها لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للمثول أمام المحكمة التي وجهت إليه العام الجاري تهمة الإرهاب، وأضافت إليها 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل في هجومه المزدوج على المصلين بالمسجدين، والأهم فيهما كان “مسجد النور” حيث اقتحمه حين كان من فيه يؤدون الصلاة، وراح يمطرهم برصاص رشاش كان بحوزته، ويكرر الإطلاق كي لا يكون بينهم جرحى، بل قتلى فقط.

وبحسب وكالات ووسائل إعلام عالمية، فقد أجمعت على أن الحكم سيكون بالسجن المؤبد، من دون إفراج مشروط، وهو أول حكم من نوعه تصدره محكمة في البلاد التي تضم 40 مسجدا، ويقيم فيها 50 ألف مسلم بين سكانها البالغين 5 ملايين.