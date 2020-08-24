شكرا لقرائتكم خبر عن «البرهان» : لن نسمح باختطاف ثورة الشباب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى إن "السودان مستهدف في وحدته وحدوده وسنتصدى للمؤامرات ولن نفرط بشبر واحد من أرضه"

وتابع :"مصممون على تحقيق السلام في السودان وهناك جهات تحاول اختطاف ثورة الشباب السوداني و لن نسمح باختطافها.