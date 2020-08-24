شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الوعكة الصحية .. "آبي" لا يرغب في التوقف عن العمل والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين إنه يريد الاعتناء بصحته وأن يبذل كل ما بوسعه في عمله، وذلك بعدما أثارت زيارته الثانية للمستشفى خلال أيام مخاوف بشأن ما إذا كان قادرا على مواصلة قيادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
جاءت الزيارة فيما تجاوز أطول رئيس للوزراء بقاء في المنصب باليابان المدة القياسية التي قضاها عمه الأكبر إيساكو ساتو رئيسا للوزراء قبل نصف قرن، الأمر الذي زاد من التكهنات بأن آبي قد يستقيل بعدما حقق هذا الإنجاز.
وقال آبي للصحفيين في مقر إقامته الرسمي بعد زيارة مستشفى في طوكيو "أريد الاعتناء بصحتي وأداء عملي على أكمل وجه". وأضاف أنه تسلم في المستشفى نتائج فحص خضع له الأسبوع الماضي وأجرى فحوصا إضافية.
وقال آبي، الذي يحتفل بعيد ميلاده السادس والستين الشهر المقبل، إنه يرغب في الحديث في وقت لاحق عن الفحوص.
وقال يوشيهيدي سوجا المتحدث باسم الحكومة في وقت سابق إن آبي يجري متابعة لفحص أجري قبل أسبوع، وهو الفحص الذي استغرق سبع ساعات ونصف مما أجج المخاوف بشأن حالته الصحية.
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