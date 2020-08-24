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حظر تجول بمدينة أمريكية بعد حادث عنصري

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شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول بمدينة أمريكية بعد حادث عنصري والان نبدء بالتفاصيل

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى مستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

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