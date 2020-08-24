شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل رقم قياسي جديد في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية تسجيل 61408 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالي في البلاد 3.1 مليون. وتجاوزت الهند حاجز الثلاثة ملايين إصابة أمس الأحد، بعد 17 يوما من تجاوزها حاجز المليوني إصابة.

والهند أشد دول آسيا تضررا بالفيروس، والثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة. وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 836، ليرتفع الإجمالي إلى 57542.