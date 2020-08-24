كشفت جمعية الصيادين في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن مصادرة خفر السواحل الكويتي ثلاثة زوارق تعود لصيادين عراقيين في المياه الإقليمية.

يتبع...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الصيادين في الفاو: خفر السواحل الكويتي صادر زوارق عراقية في المياه الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.