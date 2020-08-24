رياضة 2020-08-24 | 09:12 1,452 مشاهدة أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، نجاة رئيس الاتحاد الفرعي في ذي قار وعضو الاتحاد المركزي حيدر كاظم عباس (ابو شحيمة) من الموت.



ودعا الاتحاد رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ولجنة الشباب والرياضة إلى "فتح تحقيق بالجريمة واتخاذ عقوبات رادعة لا سيما وأن نية المعتدي القتل كون الاعتداء جرى في الساعة الثالثة فجرا متوارياً عن أنظار الناس لولا لطف ورحمة الباري عز وجل". وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، يستنكر الاعتداء التي وقع على رئيس الاتحاد الفرعي في ذي قار وعضو الاتحاد المركزي حيدر كاظم عباس (ابو شحيمة) من قبل مستشار المحافظ لشؤون الرياضة والذي تعرض له بعدد كبير من الطعنات في مختلف مناطق جسمه لينجو من الموت باعجوبة".ودعا الاتحاد رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ولجنة الشباب والرياضة إلى "فتح تحقيق بالجريمة واتخاذ عقوبات رادعة لا سيما وأن نية المعتدي القتل كون الاعتداء جرى في الساعة الثالثة فجرا متوارياً عن أنظار الناس لولا لطف ورحمة الباري عز وجل". واكد الاتحاد انه "سيرفع دعوى قضائية بحق مستشار المحافظ للشؤون الرياضية ويتخذ القضاء العادل حكمه بحق المعتدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في اتحاد العاب القوى ينجو من الموت وبيان رسمي يكشف الفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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