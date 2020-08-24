أمانة بغداد: بدء الاستعدادات لموسم الأمطار

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن مباشرة ملاكاتها في دوائرها البلدية ودائرة مجاري بغداد باستعداداتها المبكرة لموسم الأمطار وفصل الشتاء.

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها باشرت بـ"حملة شاملة تتضمن تهيئة محطات المجاري وتسليك الخطوط وتنظيف الشبكات والمشبكات وتهيئة خطوط الطوارئ مع توفير الوقود لتشغيل المحطات خلال انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الأعمال المختلفة التي تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار".



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