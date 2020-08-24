للكسالى... منحة مالية بهذا الشرط

وفي التّفاصيل، فينبغي أن يقوم المتقدمون لهذه المنحة، من 1884 دولاراً، بتحديد مجالات "الكسل" التي يبدعون فيها بالتقاعس والخمول.

وتضم الاستمارة أربعة أسئلة وهي: ما هو الشيء الذي لا تريد القيام به؟ وما المدة التي تريدُ فيها عدم القيام بهذا الأمر؟ وما الذي يجعلك لا تقوم به على وجه التحديد؟ ولماذا تعتبر نفسك الشخص الأنسب لعدم القيام بهذا الأمر؟".



وقال المهندس فريدريش فون بوريس، وهو صاحب المبادرة، إن عدم القيام بشيء ليس بالأمر بالغ السهولة. وأوضح في تصريح مثير أن هذه المنحة تركز على "نشاط اللانشاط".

وتابع قائلاً: "فإذا قلت مثلاً إنك لن تتحرك طيلة أسبوع، فهذا مذهل جداً، أما إذا اقترحت أن تظل بدون حركة ولا تفكير في هذه المدة، فربما يكون الأمر أفضل".

وأضاف الأكاديمي الألماني أن هذا البرنامج مستلهم من النقاش الذي يثار بشأن النجاح في المجتمع وما يحوم حوله من تناقض.



وشدد على أن هذه المنحة ليست بالمزحة بل تجربة جدية، أي "كيف تحدث انقلابا في مجتمع تقوم بنيته على تحقيق الإنجازات".