فتح التقديم الالكتروني على قروض صندوق الإسكان لمدة أسبوع

أفادت صحيفة "الصباح" الرسمية، الاثنين، بمباشرة صندوق الاسكان في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات فتح التقديم الالكتروني لمعاملات القروض لمدة أسبوع.



وأضاف المصدر، أن "المتقدم يجب أن يقدم إلى الصندوق صحة الصدور للإجازة والكفيل من أجل إنجاز عملية الكشف"، مشيراً إلى أن "ذلك الإجراء هو جزء من مستلزمات الوقاية من فايروس

ونقلت الصحيفة عن "مصدر مسؤول" في الوزارة، أن "صندوق الإسكان باشر التقديم الالكتروني لإجراء الكشف في بغداد والمحافظات عن طريق موقع الكتروني مخصص لذلك، وأن عملية التقديم بدأت يوم أمس وستستمر لمدة اسبوع، أي لغاية نهاية الشهر أو نفاد الحصة المقررة لكل محافظة".وأضاف المصدر، أن "المتقدم يجب أن يقدم إلى الصندوق صحة الصدور للإجازة والكفيل من أجل إنجاز عملية الكشف"، مشيراً إلى أن "ذلك الإجراء هو جزء من مستلزمات الوقاية من فايروس كورونا لتحقيق التباعد الاجتماعي".

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